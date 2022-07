Belen e Stefano, vacanze da sogno dopo il ricongiungimento: ecco dove sono (Di venerdì 22 luglio 2022) La neo ricostituita coppia del mondo dello spettacolo starebbe trascorrendo delle vacanze in assoluto relax e privacy. Proviamo a scoprire dove si trovano in questo momento i due vip più inseguiti dai paparazzi. Sul fatto che stiano insieme, non sembrano più esserci dubbi. La recente festa di compleanno della piccola Luna Marì, la figlia che la showgirl argentina ha avuto da Antonino Spinalbese, è stata celebrata a Venezia alla presenza di Stefano De Martino, ma non di quella del padre naturale dalla bambina. Stefano e Belen sono stati paparazzati insieme anche in altri momenti, e spesso in compagnia del figlio. Come ad esempio a Napoli, in un noto ristorante, lo scorso mese di maggio. Adesso sembrerebbe che i due si trovino in qualche località turistica laziale per trascorrere alcuni ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 22 luglio 2022) La neo ricostituita coppia del mondo dello spettacolo starebbe trascorrendo dellein assoluto relax e privacy. Proviamo a scopriresi trovano in questo momento i due vip più inseguiti dai paparazzi. Sul fatto che stiano insieme, non sembrano più esserci dubbi. La recente festa di compleanno della piccola Luna Marì, la figlia che la showgirl argentina ha avuto da Antonino Spinalbese, è stata celebrata a Venezia alla presenza diDe Martino, ma non di quella del padre naturale dalla bambina.stati paparazzati insieme anche in altri momenti, e spesso in compagnia del figlio. Come ad esempio a Napoli, in un noto ristorante, lo scorso mese di maggio. Adesso sembrerebbe che i due si trovino in qualche località turistica laziale per trascorrere alcuni ...

