Beautiful | puntate italiane | Liam confessa | Hope chiede di

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 22 luglio 2022) A, nel corso delle prossime, assisteremo ad un momento di grande drammaticità che riguarderàSpencer e la moglie. Il giovane, di recente, mentre era alla guida in compagnia di Bill, ha investito una persona ed è subito sceso dall'auto per soccorrerla. Quando si è accorto che si trattasse di Vinny, è rimasto scioccato, soprattutto nel momento in cui il ragazzo è morto sotto i suoi occhi., in quel momento, è svenuto e Bill ha preso in mano la situazione e ha fatto sparire tutte le prove a carico del figlio dalla scena dell'incidente e lo ha portato via. Poco dopo, quando si è risvegliato,ha chiesto al padre di tornare da Vinny per aiutarlo, ma lui glielo ha impedito, facendogli presente che la polizia avrebbe subito ...