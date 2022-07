Beach volley, World Tour 2022 Agadir. Menegatti/Gottardi e Carambula/Rossi già agli ottavi! (Di venerdì 22 luglio 2022) Due vittorie e altrettante sconfitte per le coppie italiane presenti nel Challenge di Agadir in Marocco. Il contingente italiano si era ingrandito ieri grazie alla qualificazione di Windisch/Dal Corso che hanno battuto al termine di una vera e propria battaglia gli svizzeri Zürcher/Jordan 2-1 (22-20, 23-25, 15-12) nella partita che apriva le porte del tabellone principale. Non altrettanto bene è andata oggi per la coppia italiana che è stata sconfitta 2-0 (24-22, 21-15) dai padroni di casa marocchini Abicha/Elgraoui. Nella finale che vale il terzo posto e il proseguimento del torneo gli azzurri affronteranno nel pomeriggio i neozelandesi Fuller/O’Dea. Molto meglio sono andate le cose per la coppia Rossi/Carambula che ha esordito con un secco 2-0 (21-10, 21-10) rifilato alla coppia marocchina Saber/El Gharouti. Gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Due vittorie e altrettante sconfitte per le coppie italiane presenti nel Challenge diin Marocco. Il contingente italiano si era ingrandito ieri grazie alla qualificazione di Windisch/Dal Corso che hanno battuto al termine di una vera e propria batta gli svizzeri Zürcher/Jordan 2-1 (22-20, 23-25, 15-12) nella partita che apriva le porte del tabellone principale. Non altrettanto bene è andata oggi per la coppia italiana che è stata sconfitta 2-0 (24-22, 21-15) dai padroni di casa marocchini Abicha/Elgraoui. Nella finale che vale il terzo posto e il proseguimento del torneo gli azzurri affronteranno nel pomeriggio i neozelandesi Fuller/O’Dea. Molto meglio sono andate le cose per la coppiache ha esordito con un secco 2-0 (21-10, 21-10) rifilato alla coppia marocchina Saber/El Gharouti. Gli ...

comunevenezia : #SaltaCoriZoga Sabato 23 luglio due appuntamenti da non perdere: ??dalle 9 alle 19 a Venezia Spiagge - Lido di Ven… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Baceno: domenica il Nadioli Day, torneo benefico di beach volley in ricordo di Nadia Francioli - vco24news : Baceno: domenica il Nadioli Day, torneo benefico di beach volley in ricordo di Nadia Francioli… - crotoneok : ? Luglio in Sport, a Cirò Marina il vento internazionale di beach volley e soccer - ematr_86 : in base alla valutazione dell'Europeo Under22 di volley Nicola Cianciotta Francesco Comparoni Paolo Porro Tommas… -