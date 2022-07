BCE alza i tassi e presenta il nuovo strumento TPI Quali effetti su economia e risparmi?

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 22 luglio 2022) Settimana storica per la Banca centrale europea, che hato id’interesse di mezzo punto, mettendo fine all’era deinegativi ed annunciato il primo aumento deida 11 anni a questa parte. Parallelamente, il Consiglio direttivo ha detto si alscudo anti-Spread, che servirà ad evitare crisi come quella vissuta nel 2011. Ma cosa comporteranno queste politiche? Cheavranno sull’tornano positivi:sulle tasche degli italiani? Il Board della BCE ha deciso innanzitutto di aumentare il costo del denarosi 50 punti base, portando il tasso principale allo 0,50%, quello sui depositi a zero e quello sui prestiti marginali allo 0,75%. Una mossa che avrà immediate ...