Battaglia Fisi - Kappa | la Federazione vuole Armani ma il Tribunale dice no - Sport - Altri Sport - quotidiano net

MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fisi, il tribunale di Milano vieta il nuovo accordo con Armani: Kappa ottiene il successo nella battaglia legale https://t… - FondoItalia : Fisi, il tribunale di Milano vieta il nuovo accordo con Armani: Kappa ottiene il successo nella battaglia legale - darkokerim : Kappa vince la battaglia legale con FISI: il tribunale di Milano vieta il nuovo accordo con Armani - neveitaliasport : RT @neveitalia: Kappa vince la battaglia legale con FISI: il tribunale di Milano vieta il nuovo accordo con Armani #fisski #AlpineSkiing #2… - neveitalia : Kappa vince la battaglia legale con FISI: il tribunale di Milano vieta il nuovo accordo con Armani #fisski… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il presidente federale Flavio Roda Bologna, 22 luglio 2022 - E' in atto unalegale tra lae Basic Italia, proprietaria del marchio Kappa che da undici anni veste gli azzurri degli sport invernali. L'inghippo sta nel fatto che la federazione ha in mano un ...Spero che il datore di lavoro accetti la mediazione che stanno facendo i sindacati dellae ... Noi ci siamo risvegliati in questi due anni, vogliamo portare avanti questa'. E poi ... Battaglia Fisi-Kappa, la Federazione vuole Armani ma il Tribunale dice no La Federazione non può chiudere l'accordo con Armani per il prossimo quadriennio, il Tribunale ha dato ragione a Kappa: decisione erronea, la risposta Fisi ...Si ribalta tutto, con BasicItalia Spa (proprietaria del marchio torinese che veste gli azzurri da 11 anni) che ha visto accolto il reclamo per la vicenda che obbliga ...