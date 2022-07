Basket, intervento perfettamente riuscito alla vertebra celebrale per Alessandro Gentile (Di venerdì 22 luglio 2022) Tutto sembrerebbe essersi concluso per il meglio per Alessandro Gentile, sfortunato protagonista di un incidente domestico durante le sue vacanze estive che lo ha costretto a essere ricoverato in ospedale e a subire un intervento alla vertebra celebrale presso la clinica Fornaca di Torino. L’azzurro, tramite il suo profilo Instagram, ha comunicato (con foto annesse) la buona riuscita dell’operazione, annunciando finalmente di stare bene: un grosso spavento che però si è concluso nel migliore dei modi, un allarme rientrato; dopo un apposito percorso di riabilitazione Gentile potrà tornare in campo, ma non sono ancora chiare le tempistiche di recupero. Ecco le sue parole: “intervento perfettamente ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Tutto sembrerebbe essersi concluso per il meglio per, sfortunato protagonista di un incidente domestico durante le sue vacanze estive che lo ha costretto a essere ricoverato in ospedale e a subire unpresso la clinica Fornaca di Torino. L’azzurro, tramite il suo profilo Instagram, ha comunicato (con foto annesse) la buona riuscita dell’operazione, annunciando finalmente di stare bene: un grosso spavento che però si è concluso nel migliore dei modi, unrme rientrato; dopo un apposito percorso di riabilitazionepotrà tornare in campo, ma non sono ancora chiare le tempistiche di recupero. Ecco le sue parole: “...

sportal_it : Alessandro Gentile, intervento alla vertebra riuscito - Ilgiornalaio2 : RT @AnDyllinger: L'intervento di Ciampolillo è stato un po' come in quelle partite di basket in cui, a 30 secondi dalla fine e risultato ac… - AnDyllinger : L'intervento di Ciampolillo è stato un po' come in quelle partite di basket in cui, a 30 secondi dalla fine e risul… - corrierebologna : #Bologna, Carlton Myers al Rizzoli per un intervento, #basket, #Fortitudo, - BariLive : Inaugurazione del campo da basket, intervento dell’assessore allo Sport Petruzzelli -