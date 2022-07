Baseball, Serie A 2022: San Marino e Fortitudo vincono in scioltezza, Grosseto sempre più gagliarda (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo la pausa legata alle Nazionali e i due incontri di recupero rientra a pieno regime la Serie A 2022 di Baseball, alle prese con la fase intergirone della poule scudetto. Contrariamente al solito, in questo venerdì non si è disputato un solo incontro ma bensì quattro, con in campo dunque tutte le squadre coinvolte. San Marino ha ripreso il discorso come lo aveva lasciato, trovando la quarta vittoria consecutiva regolando in questa gara-1 Torino con il risultato 7-2, passando in vantaggio nel secondo inning con due punti e allungando il parziale di due unità nel quinto e nel sesto. Il colpo di grazia è poi arrivato nella settima ripresa con altri 3 punti che, di fatto, hanno reso inefficace ogni tentativo di recupero da parte dei piemontesi. Pratica archiviata molto velocemente anche per la Fortitudo ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo la pausa legata alle Nazionali e i due incontri di recupero rientra a pieno regime ladi, alle prese con la fase intergirone della poule scudetto. Contrariamente al solito, in questo venerdì non si è disputato un solo incontro ma bensì quattro, con in campo dunque tutte le squadre coinvolte. Sanha ripreso il discorso come lo aveva lasciato, trovando la quarta vittoria consecutiva regolando in questa gara-1 Torino con il risultato 7-2, passando in vantaggio nel secondo inning con due punti e allungando il parziale di due unità nel quinto e nel sesto. Il colpo di grazia è poi arrivato nella settima ripresa con altri 3 punti che, di fatto, hanno reso inefficace ogni tentativo di recupero da parte dei piemontesi. Pratica archiviata molto velocemente anche per la...

