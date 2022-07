Bardelli resp Ticketone | “Abbonamenti Napoli? Posso dire che ci saranno novità”

(Di venerdì 22 luglio 2022)fa sapere che non può dare anticipazioni riguardo glidel, ma ciL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Gol del Napoli

“Il Napoli parte con una campagna abbonamenti che speriamo possa essere piena di soddisfazione per i tifosi. Ritrovarsi allo stadio è la cosa più importante. Perché gli abbonamenti soltanto adesso per ...In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile dell'area sport di TicketOne ...