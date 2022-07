Barca in fiamme vicino a isolotto Li Galli, nessun ferito (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’imBarcazione da noleggio con 6 persone a bordo è stata avvolta dalle fiamme al largo dell‘isolotto Li Galli. L’allarme lanciato da alcuni diportisti, è arrivato alla centrale operativa di Napoli, e alla Capitaneria di Porto di Capri dove il comandante, tenente di vascello Emanuele Colombo, ha fatto partire dal porto di Capri sul luogo dell’incendio la motovedetta in dotazione CP858, con la Guardia Costiera che hanno prestato immediato soccorso agli occupanti dell’imBarcazione, immediatamente sono stati recuperati, soccorsi e messi in salvo. Contestualmente la Capitaneria di Porto di Salerno sta gestendo tutte le operazioni di emergenza ambientale ed ha inviato una nave speciale, sul posto, per monitorare e contenere un eventuale inquinamento. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’imzione da noleggio con 6 persone a bordo è stata avvolta dalleal largo dell‘Li. L’allarme lanciato da alcuni diportisti, è arrivato alla centrale operativa di Napoli, e alla Capitaneria di Porto di Capri dove il comandante, tenente di vascello Emanuele Colombo, ha fatto partire dal porto di Capri sul luogo dell’incendio la motovedetta in dotazione CP858, con la Guardia Costiera che hanno prestato immediato soccorso agli occupanti dell’imzione, immediatamente sono stati recuperati, soccorsi e messi in salvo. Contestualmente la Capitaneria di Porto di Salerno sta gestendo tutte le operazioni di emergenza ambientale ed ha inviato una nave speciale, sul posto, per monitorare e contenere un eventuale inquinamento. L'articolo ...

corrmezzogiorno : #Napoli Golfo di Napoli, barca in fiamme vicino a isolotto Li Galli: alta colonna di fumo - positanonews : #Copertina #Cronaca Barca in fiamme al largo di Positano, il comandante ancora sotto choc: “Abbiamo salvato le pers… - positanonews : Barca in fiamme al largo dell’isola Li Galli tra le #news - positanonews : #Copertina #Cronaca #Barca #fiamme #incendio Barca in fiamme al largo dell’isola Li Galli - UnoTvnews : Agropoli, fiamme su una barca ormeggiata al porto: si indaga sulle cause -