(Di venerdì 22 luglio 2022) Antoninpotrebbe rientrare nella trattativa che porterebbe Giovanni Simeone agli azzurri. Trattativa ben avviata e offerta pronta Con l’addio di Andrea Petagna sembra aprirsi un valzer di attaccanti in Serie A. Infatti, ilpotrebbe sfruttare la cessione del proprio giocatore per immediatamente sostituirlo e investire ben 16 milioni su Giovanni Simeone. L’attaccante argentino L'articolo

DailyNews 24

Poi siil traguardo e allora non riesci a gestire. Qui c'è il rischio che partino tanti ... Il Napoli tratta Deulofeu,e Bernardeschi... 'Deulofeu gioca in un 3 - 5 - 1 - 1, a Napoli ...La sezione estiva di calciomercato sisempre di più ed i grandi club iniziano a farsi un ... la decisione del Giudice Sportivo Calciomercato, Napoli in trattativa per l'acquisto di... Barak si avvicina al Napoli Antonin Barak potrebbe rientrare nella trattativa che porterebbe Giovanni Simeone agli azzurri. Trattativa ben avviata e offerta pronta ...