Bando biennale per ricercatori under 35 nel campo dell’osteoporosi

TORINO – La Fondazione per l'Osteoporosi Onlus con il supporto dell'azienda FGP Srl, leader in Italia nella progettazione e nella produzione di ausili per l'ortopedia e la riabilitazione, lancia un Bando biennale (2022-2023) per due borse di studio del valore di 5.000 euro ciascuna, rivolte a giovani ricercatori e ricercatrici di età inferiore ai 35 anni che abbiano prodotto studi innovativi riconosciuti a livello internazionale in materia di osteoporosi. Il primo Bando prende avvio ora, il secondo verrà promosso nel 2023, ed entrambi si inseriscono nell'ambito della partnership siglata tra la Onlus nazionale presieduta dal Prof. Giancarlo Isaia e l'azienda scaligera FGP. Due eccellenze italiane che per il prossimo biennio hanno attivato una sinergia a partire dall'assegnazione di bandi di ricerca con l'obiettivo di ...

