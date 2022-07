Banco del Mutuo Soccorso | nuovo album per i 50 anni di attività | Orlando | le Forme dell’Amore

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 luglio 2022) Ildelcelebra quest’anno i 50di attivita’ con l’uscita del loro conceptpiu’ ambizioso sin dal debutto. “: Le” esce il 23 settembre (Inside Out Music), anticipato dal primo singolo “Cadere o Volare”. “Cadere o Volare rappresenta un momento chiave nella narrazione del Poema dell’Furioso – racconta Vittorio Nocenzi, membro fondatore del gruppo -. E la decisione intorno alla quale ruota il concept dell’Ariosto. Ecco perche’ anche per la nostra versione abbiamo deciso di utilizzare il termine ‘le’., il paladino piu’ importante dell’imperatore, si trova costretto dal destino a decidere se far fede al ...