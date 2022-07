Bambino di 6 anni muore dopo il morso di un serpente a sonagli durante una gita in bici di famiglia (Di venerdì 22 luglio 2022) Una comunità di Security-Widefield, in Colorado, piange la morte di un Bambino di 6 anni ucciso dal morso di un serpente a sonagli. Secondo le tragiche notizie, Simon Currat era a fare una gita in bici assieme a suo padre e a sua sorella, quando si sono fermati per bere un po’ d’acqua e fare pausa. Tuttavia, dopo essere sceso dalla sua bici, Simon è stato morso da un serpente a sonagli. Derek Chambers, capo del dipartimento dei vigili del fuoco di Security, ha detto che Simon era corso più avanti del padre e la sorella per guardare il cartello segna miglia. Simon Currat was out with his sister and father for a trail bike ride when tragedy struck.https://t.co/cbKxBlOm2y— ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 22 luglio 2022) Una comunità di Security-Widefield, in Colorado, piange la morte di undi 6ucciso daldi un. Secondo le tragiche notizie, Simon Currat era a fare unainassieme a suo padre e a sua sorella, quando si sono fermati per bere un po’ d’acqua e fare pausa. Tuttavia,essere sceso dalla sua, Simon è statoda un. Derek Chambers, capo del dipartimento dei vigili del fuoco di Security, ha detto che Simon era corso più avanti del padre e la sorella per guardare il cartello segna miglia. Simon Currat was out with his sister and father for a trail bike ride when tragedy struck.https://t.co/cbKxBlOm2y— ...

settecoppeotto : @alycecappellaio Ti do un consiglio non richiesto: lascia perdere le inseminazioni e adotta un bambino. Piccolissim… - singlesisolamai : RT @sonosoloila: bambino di circa 2 anni e mezzo - prettyplume_ : MANUEL SENZA BARBA HA PERSO TIPO DIECI ANNI È UN BAMBINO PERFAVORE - sonosoloila : bambino di circa 2 anni e mezzo - tomascann : RT @AlitaliaMuori: La storia della politica italiana da quando non sono più un bambino: > Anni di mancette elettorali > Salta il banco > S… -