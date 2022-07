Balneari | Cna | stralciare da ddl anche nostre concessioni

(Di venerdì 22 luglio 2022) Cnachiede in una nota lo stralcio degli articoli relativi alledel ddl concorrenza che il Parlamento si appresta ad approvare. "Cna- si legge - si fa portavoce ...

Agenzia ANSA

Il governo Draghi è caduto, e ora il nuovo esecutivo si troverà a dover affrontare questioni spinose: oltre a quella dei tassisti anche quella legata alle ...