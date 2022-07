“Ballando con le stelle”, Stefano Oradei ancora innamorato di Veera? Le parole di lui (Di venerdì 22 luglio 2022) Il ballerino di “Ballando con le stelle” ha deciso di sottoporsi al gioco delle domande su Instagram. Stefano Oradei ovviamente ha dovuto rispondere anche a delle domande piuttosto scomode riguardo alla sua ex fidanzata storica Veera Kinnunen. I due si sono amati per oltre dieci anni, poi la rottura nel 2019. Cosa ha detto Stefano sulla sua ex amata? Perché è finita tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen Grazie a “Ballando con le stelle”, Veera Kinnunen si è innamorata di un altro, l’ex calciatore Dani Osvaldo. La storia non durò a lungo ma diede vita ad un discusso triangolo amoroso all’interno del programma. Dopo la separazione Stefano Oradei e ... Leggi su tvzap (Di venerdì 22 luglio 2022) Il ballerino di “con le” ha deciso di sottoporsi al gioco delle domande su Instagram.ovviamente ha dovuto rispondere anche a delle domande piuttosto scomode riguardo alla sua ex fidanzata storicaKinnunen. I due si sono amati per oltre dieci anni, poi la rottura nel 2019. Cosa ha dettosulla sua ex amata? Perché è finita traKinnunen Grazie a “con le”,Kinnunen si è innamorata di un altro, l’ex calciatore Dani Osvaldo. La storia non durò a lungo ma diede vita ad un discusso triangolo amoroso all’interno del programma. Dopo la separazionee ...

Puccia5Giuseppe : @fcin1908it Allora abbiamo capito se lo dice tutto sport giornalai che a loro brucia il culoooooooooo se ci possono… - biagioni_n : @HoaraBorselli Perché non torna a Ballando con le stelle? È quello il suo livello mentale. Non si spinga verso lidi… - zazoomblog : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro in cattivi rapporti dopo Ballando con le Stelle? «Non ci sentiamo più» ecco cosa è… - infoitcultura : Ballando con le Stelle: “Oradei ama ancora Veera”, lui reagisce - infoitcultura : Stefano Oradei ancora innamorato di Veera?/ Il ballerino di Ballando con le stelle -