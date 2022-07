Avete mai visto casa di Antonella Clerici? La sua villa nel bosco sembra da fiaba (Di venerdì 22 luglio 2022) Una vera e propria casa da favola per una delle conduttrici televisive più invidiate: parliamo naturalmente di Antonella Clerici. Antonella Clerici sorridente (Instagram) ESCLUSIVA.COMAntonella Clerici nel corso della sua carriera è riuscita ad issarsi nel cuore degli italiani, grazie alla conduzione di programmi come la “Prova del Cuoco” che le hanno permesso di entrare di diritto nell’olimpo dei presentatori Rai. Ecco quindi che i guadagni per lei sono stati sempre molto alti, tanto da potersi permettere di vivere una vita agiata e senza nessuna difficoltà. Da sottolineare come abbia una figlia e soprattutto come la relazione con Eddy sia finita molto presto, tant’è che i due si sono lasciati. Andiamo a scoprire però i dettagli della sua casa, una ... Leggi su esclusiva (Di venerdì 22 luglio 2022) Una vera e propriada favola per una delle conduttrici televisive più invidiate: parliamo naturalmente disorridente (Instagram) ESCLUSIVA.COMnel corso della sua carriera è riuscita ad issarsi nel cuore degli italiani, grazie alla conduzione di programmi come la “Prova del Cuoco” che le hanno permesso di entrare di diritto nell’olimpo dei presentatori Rai. Ecco quindi che i guadagni per lei sono stati sempre molto alti, tanto da potersi permettere di vivere una vita agiata e senza nessuna difficoltà. Da sottolineare come abbia una figlia e soprattutto come la relazione con Eddy sia finita molto presto, tant’è che i due si sono lasciati. Andiamo a scoprire però i dettagli della sua, una ...

fanpage : Ci avete scritto ‘dal 2008 non vediamo un presidente del consiglio votato dagli italiani’. In realtà non l’abbiamo… - Giorgiolaporta : Un tribunale italiano definisce il #vaccino invasivo del #dna. Davvero avete obbligato milioni di italiani a iniett… - enpaonlus : Grazie per l’invito, #maAncheNo.Avete ragione:alberi e piante “infestanti” non le avete sradicate voi,le dune non l… - EmanueleMargoni : RT @Napalm51: Ciao STRONZI che avete AVALLATO E VOTATO il Greenpass, la sospensione dal lavoro a stipendio zero, l'obbligo vaccinale inutil… - MaurizioGabell1 : @Tg3web Certooooo....'Mal voluto non è mai troppo'. Se non vi sono bastati questi vergognosi e di parte Mattarella… -