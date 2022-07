Avengers 5 e Captain America 4: svelati i titoli dei prossimi film Marvel? (Di venerdì 22 luglio 2022) Online sembra siano emersi i titoli dei prossimi film della Marvel, tra cui quelli di Avengers 5 e di Captain America 4. I titoli dei prossimi film Marvel potrebbero essere stati rivelati online, confermando inoltre qualche anticipazione sulle prossime avventure degli Avengers e Captain America. Su Reddit sono infatti stati riportati cinque titoli di cui la Marvel starebbe registrando il marchio. Al centro dell'attenzione dei fan ci sono quindi Avengers: Secret Wars, Avengers: The Kang Dynasty, Captain America: New World Order, Multiverse Saga, e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 luglio 2022) Online sembra siano emersi ideidella, tra cui quelli di5 e di4. Ideipotrebbero essere stati rivelati online, confermando inoltre qualche anticipazione sulle prossime avventure degli. Su Reddit sono infatti stati riportati cinquedi cui lastarebbe registrando il marchio. Al centro dell'attenzione dei fan ci sono quindi: Secret Wars,: The Kang Dynasty,: New World Order, Multiverse Saga, e ...

Pier_Luigi_X : La Marvel oggi ha registrato i seguenti titoli: - Avengers: Secret Wars - Avengers: The Kang Dinasty - Captain Ame… - vincenzovin95 : RT @BestMovieItalia: Marvel, da Avengers 5 a Captain America 4: un leak ha appena svelato i titoli dei prossimi film! - - BestMovieItalia : Marvel, da Avengers 5 a Captain America 4: un leak ha appena svelato i titoli dei prossimi film! -… - marvelcinemaita : Avengers: Infinity War, la Marvel considera il ruolo di Captain America ‘un cameo’ per via degli accordi legali - BarryMehiel : @raffaellapaita @ItaliaViva È appena giunta notizia che anche gli Avengers, con una comunicazione del loro portavoc… -