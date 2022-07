(Di venerdì 22 luglio 2022) Un’carica disi èta venerdì pomeriggio adSan Paolo, lungo l’ex strada statale 591, in via Grassobbio. Ideldella centrale di Bergamo stanno gestendo l’intervento, tutt’altro che semplice. È stata messa in sicurezza l’area, nell’attesa che una squadra specializzata, partita appositamente da Milano, provveda a travasare il liquido infiammabile. A quel punto, sarà possibile spostare il mezzo. Illeso l’autista del mezzo. A, davanti all’Iper, ha invece presoune una densa colonna di fumo nero si è alzato in cielo. Idelsono sul posto per sedare le fiamme. Ilin fiamme ...

... non di più, però, per non compromettere i livelli del Benaco, oltretutto instagione ...vasche per la raccolta di acqua nel centro abitato di Magno di Gardone Val Trompia da dove l'...... i vigili del fuoco hanno inviato diverse squadre e anche un'di grosse dimensioni. In ... A bruciare anche in questo caso sono stati un canneto e un'areadi sterpaglie. Tre le squadre ... Autocisterna piena di cherosene si ribalta ad Azzano, camion brucia a Seriate: super lavoro per i vigili del fuoco