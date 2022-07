Aurora e il rap contro gli hater | “Se non facessi Ramazzotti di cognome”

GossipNews_it : Aurora Ramazzotti scrive un rap contro gli haters: ''Se non avessi questo cognome...'' - vivereitalia : 'Se non facessi Ramazzotti di cognome': Aurora risponde agli haters con un rap - infoitcultura : Aurora Ramazzotti e il rap sul cognome - peppesava : RT @Ragusanews: Aurora Ramazzotti e il rap sul cognome. VIDEO - Ragusanews : Aurora Ramazzotti e il rap sul cognome. VIDEO -

... quindi ho deciso di scrivere un' racconta la figlia di Eros e Michelle Hunziker. 'Magari non ...Ramazzotti: super festa di compleanno con il fidanzato Goffredo Cerza, mamma Michelle Hunziker,...'Se non facessi Ramazzotti di cognome...' è ilche la showgirlRamazzotti dedica a chi la critica e l'accusa di sfruttare il cognome del padre Eros per andare a caccia di notorietà.risponde con ironia, su TikTok, a tutti i suoi ...La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sceglie la forma del rap su Tiktok per rispondere a tutti quelli che l'accusano di essere solo la "figlia di..." ...Aurora risponde con ironia, su TikTok, a tutti i suoi detrattori 'Se non facessi Ramazzotti di cognome.' è il rap che la showgirl Aurora Ramazzotti dedica a chi la critica e l'accusa di sfruttare il c ...