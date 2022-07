ATP Gstaad, Berrettini-Martinez 2-1: highlights e sintesi. L’azzurro cambia marcia al momento giusto (Di venerdì 22 luglio 2022) Oggi, venerdì 22 luglio, per Matteo Berrettini è arrivata la vittoria nei quarti di finale del torneo ATP Gstaad 2022, in programma sulla terra battuta outdoor elvetica: L’azzurro ha battuto lo spagnolo Pedro Martinez Porteto in rimonta con lo score di 3-6 7-6 (5) 6-1. Di seguito le immagini Sky del match. highlights Berrettini-Martinez ATP Gstaad 2022 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Oggi, venerdì 22 luglio, per Matteoè arrivata la vittoria nei quarti di finale del torneo ATP2022, in programma sulla terra battuta outdoor elvetica:ha battuto lo spagnolo PedroPorteto in rimonta con lo score di 3-6 7-6 (5) 6-1. Di seguito le immagini Sky del match.ATP2022 Foto: LaPresse

