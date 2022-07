Atletica | pagelle Italia Mondiali | Tecuceanu deve crescere tatticamente Ihemeye da medaglia | Dallavalle ha dolore

(Di venerdì 22 luglio 2022)2022 (22 luglio) CATALIN5.5: Farsi staccare dopo il primo giro per poi finire fortissimo e dimostrare di avere ancora un sacco di energie non è certo la gestione di gara più oculata. Catalin, dal punto di vista tattico,fare ancora passi da gigante. I rimpianti non mancano. Le potenzialità ci sono, arriveranno tempi migliori. ELENA BELLÒ 7: L’impressione destata in batteria è ottima. Peccato per l’inconveniente che le impedisce di testarsi in un rettilineo finale che si preannunciava di grande spessore. Ha corso benissimo, sempre alla corda, mentre stava uscendo per piazzare la volata è stata bloccata dalla caduta di Bisser. Entrambe ammesse alla semifinale. EMANUEL8: Al posto giusto ...

OA Sport

ANDREA DALLAVALLE 7: Anche lui c'è, nonostante un fastidio muscolare che lo disturba da un po'. Trova la misura giusta per la finale al primo salto, ci riprova senza successo e poi rinuncia alla terza ...LINDA OLIVIERI 5.5: Prova in linea con la precedente. Non dà mai l'impressione di potersela giocare per uscire dall'ultima posizione, ma il tempo non è completamente da buttare. Foto di FIDAL COLOMBO/... Atletica, pagelle Italia Mondiali: Tecuceanu, tattica da rivedere. Ihemeje promette bene PAGELLE ITALIA MONDIALI ATLETICA 2022 (22 luglio) CATALIN TECUCEANU 5.5: Farsi staccare dopo il primo giro per poi finire fortissimo e dimostrare di avere ancora un sacco di energie non è certo la ges ...PAGELLE ITALIA MONDIALI ATLETICA 2022 (20 luglio) ELENA VALLORTIGARA 9: Una meraviglia la sua gara. Zero errori fino a 2 metri compresi, a un soffio dal personale, a rinverdire i fasti che furono di S ...