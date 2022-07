Atletica | Mondiali 2022 | ottava giornata Entrano in scena le staffette veloci! Chi saranno i “padroni” dei 400?

(Di venerdì 22 luglio 2022) Si avvicinano i fuochi d’artificio finali e ad Eugene, nella terz’ultimadi gare, si assegnano ben cinque titoli iridati senza possibilità di medaglie per il contingente italiano ma con grande interesse rivolto soprattutto alle batterie della 4×100 maschile e femminile e alle semifinali degli 800. Si decideranno, invece, i podi della 35 km di marcia femminile, delm tiro del giavellotto femminile, deimaschili e femminili e deiostacoli femminili. Nella 35 km di marcia al femminile la peruviana Garcia sfida ancora le cinesi di punta: Qieyang Shenjie e Li Maocuo ma attenzione all’Ecuador con specialiste quali Morejon, Perez e Bonilla e alla Spagna con Garcia-Caro. Lotto delle favorite piuttosto ampio nel giavellotto in una stagione che non ha avuto finora una vera dominatrice. La tedesca Christin Hussong si è ritirata e ...

di Gaia Piccardi, inviata a Eugene (Stati Uniti) Il velocista statunitense, che ha avuto problemi di depressione, ha realizzato la gara perfetta, siglando anche il record nazionale "Questa è la mia ...Andrea Dallavalle si è qualificato per la finale di salto triplo ai2022 dileggera. L'azzurro ha staccato il biglietto per l'atto conclusivo con la settima misura del turno preliminare, fermandosi a 16.86 metri. L'emiliano è uno dei favoriti per la ...Si avvicinano i fuochi d’artificio finali e ad Eugene, nella terz’ultima giornata di gare, si assegnano ben cinque titoli iridati senza possibilità di medaglie per il contingente italiano ma con grand ...Il velocista statunitense, che ha avuto problemi di depressione, ha realizzato la gara perfetta, siglando anche il record nazionale ...