Atletica | Mondiali 2022 | Ihemeje e Dallavalle in finale | Lyles e Jackson sfiorano il record del mondo nei 200

(Di venerdì 22 luglio 2022) A Eugene (Oregon, USA) è andata in scena la settima giornata deidileggera. L’Italia festeggia ladel salto triplo raggiunta da Emmanuele Andrea, mentre Tobia Bocchi è stato eliminato. Elena Bellò è stata ripescata per la semidegli 800 metri dopo aver subito un danneggiamento, mentre Catalin Tecuceanu non è riuscito ad agguantare l’atto conclusivo sul doppio giro di pista. Sono stati assegnati due titoli: Noahsui 200 metri maschili, Shericka Jakson sui 200 metri femminili. Di seguito i risultati della serata. FINALI 200 METRI (MASCHILE) – Noahha difeso il titolo conquistato tre anni fa, imponendosi con il roboante tempo di 19.31: terzo uomo di sempre, ad appena 12 ...

Eurosport_IT : ???? BRAVA ELENAAAAA!! ???? Con una classe incredibile Elena Vallortigara conquista la prima medaglia azzurra ai mon… - ilpost : Ai Mondiali di atletica c’è un gran personaggio: Nick Ponzio - LiaCapizzi : L'addio della Regina Allyson Felix saluta l'atletica con un bronzo (4x400mx) a Eugene. La più vincente: 11 medagli… - infoitsport : Mondiali atletica, inizia l'avventura di Dallavalle: a caccia della finale nel triplo - piacenzasera - infoitsport : Tecuceanu e Dallavalle oggi in gara ai Mondiali di atletica -

di Gaia Piccardi, inviata a Eugene (Stati Uniti) Il velocista statunitense, che ha avuto problemi di depressione, ha realizzato la gara perfetta, siglando anche il record nazionale "Questa è la mia ...Andrea Dallavalle si è qualificato per la finale di salto triplo ai2022 dileggera. L'azzurro ha staccato il biglietto per l'atto conclusivo con la settima misura del turno preliminare, fermandosi a 16.86 metri. L'emiliano è uno dei favoriti per la ...E’ il giorno dei 200 a Eugene dove si consuma questa notte la settima giornata di gare del Mondiale 2022. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della settima giornata di gare del Mondiale di atletica legg ...Si avvicinano i fuochi d’artificio finali e ad Eugene, nella terz’ultima giornata di gare, si assegnano ben cinque titoli iridati senza possibilità di medaglie per il contingente italiano ma con grand ...