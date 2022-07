Atletica, Mondiali 2022: Garcia Leon domina e conquista l’oro anche nella 35 km di marcia! Seconda Zdzieb?o, terza Qieyang (Di venerdì 22 luglio 2022) Aveva aperto i Mondiali di Atletica 2022 in quel di Eugene con l’oro nella 20 km lo scorso 16 luglio; sono trascorsi sei giorni, è cambiato lo scenario, gareggiando nella 35 km di marcia ma il risultato non cambia. La peruviana Gabriela Kimberly Garcia Leon ha dominato anche la gara odierna su una distanza inedita aggiudicandosi la Seconda medaglia d’oro in questa rassegna iridata statunitense ed è la prima donna a conquistare due titoli Mondiali nella marcia nella stessa competizione. C’era molta curiosità per la gara di quest’oggi, trattandosi come detto di una distanza nuova, diversa, inedita, ma il ritmo imposto dall’atleta ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Aveva aperto idiin quel di Eugene con20 km lo scorso 16 luglio; sono trascorsi sei giorni, è cambiato lo scenario, gareggiando35 km di marcia ma il risultato non cambia. La peruviana Gabriela Kimberlyhatola gara odierna su una distanza inedita aggiudicandosi lamedaglia d’oro in questa rassegna iridata statunitense ed è la prima donna are due titolimarciastessa competizione. C’era molta curiosità per la gara di quest’oggi, trattandosi come detto di una distanza nuova, diversa, inedita, ma il ritmo imposto dall’atleta ...

