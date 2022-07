Atletica, Massimo Stano: “La 35 km sarà una nuova sfida, ma sono affamato. Vallortigara e Fantini mi hanno caricato” (Di venerdì 22 luglio 2022) Avvicinandoci alle battute finali dei Mondiali di Atletica 2022 in corso di svolgimento in quel di Eugene, negli Stati Uniti d’America, è sempre più vicino al tempo stesso il momento di vedere in gara Massimo Stano: l’azzurro, campione olimpico a Tokyo nella 20 km, è pronto per affrontare la nuova 35 km di marcia. Distanza diversa che inevitabilmente comporta una strategia altrettanto diversa da adottare e, sostanzialmente, tutta da verificare direttamente in gara, sperando di poter ripetere quanto accaduto la scorsa estate alle Olimpiadi e portare a casa una medaglia iridata. Massimo Stano si presenta carico e determinato ai microfoni della FIDAL, in attesa della gara di domenica: “sarà una nuova sfida, 15 km in più che vuoi che ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Avvicinandoci alle battute finali dei Mondiali di2022 in corso di svolgimento in quel di Eugene, negli Stati Uniti d’America, è sempre più vicino al tempo stesso il momento di vedere in gara: l’azzurro, campione olimpico a Tokyo nella 20 km, è pronto per affrontare la35 km di marcia. Distanza diversa che inevitabilmente comporta una strategia altrettanto diversa da adottare e, sostanzialmente, tutta da verificare direttamente in gara, sperando di poter ripetere quanto accaduto la scorsa estate alle Olimpiadi e portare a casa una medaglia iridata.si presenta carico e determinato ai microfoni della FIDAL, in attesa della gara di domenica: “una, 15 km in più che vuoi che ...

