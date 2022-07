Atletica | Elena Bellò danneggiata ai Mondiali | evita la caduta e viene ripescata per la semifinale sugli 800

(Di venerdì 22 luglio 2022)è stataper le semifinali degli 800 metri ai2022 dileggera. L’azzurra è infati statanei pressi dell’ultima curva, proprio mentre si stava allargando e si apprestava a lanciare la volata sul rettilineo finale. La nostra portacolori era in totale controllo della situazione e non avrebbe avuto problemi a piazzarsi nelle prime tre posizioni che garantivano il passaggio del turno (oltre ai migliori sei tempi di ripescaggio). Questa la dinamica dell’episodio: la slovena Anita Horvat tocca da dietro l’australina Catriona Bisset, che cade e finisce tra i piedi diinciampa e volteggia in area, non cade ma la sua gara è compromessa. La veneta taglia il traguardo in sesta posizione (2:02.78), ma ...

Dopo il bronzo di Elena Vallortigara nel salto in alto, altri italiani sono in cerca di gloria ai Mondiali di atletica di Eugene 2022. Nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 luglio in pista Tecuceanu nella semifinale. Elena Bellò è stata ripescata per le semifinali degli 800 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. L'azzurra è infati stata danneggiata nei pressi dell'ultima curva, proprio mentre si stava allargando. È la settima giornata dei Mondiali di Eugene, in chiave azzurra dedicata al triplo e agli 800 metri. Turno di qualificazione per i saltatori Andrea Dallavalle, Emmanuel Ihemeje e Tobia Bocchi.