Atletica, Andrea Dallavalle: “Mi sono sentito strano, non capivo i riferimenti. In finale non ho nulla da perdere” (Di venerdì 22 luglio 2022) Andrea Dallavalle si è qualificato per la finale di salto triplo ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. L’azzurro ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo con la settima misura del turno preliminare, fermandosi a 16.86 metri. L’emiliano è uno dei favoriti per la conquista delle medaglie, vanta la terza prestazione stagionale tra gli iscritti (17.28 ai Campionati Italiani Assoluti) e ha tutte le carte in regola per cercare di salire sul podio. Atletica, Emmanuel Ihemeje fa sognare: 17.13 nel salto triplo, in finale ai Mondiali! Andrea Dallavalle lo segue Andrea Dallavalle ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Mi sono sentito un po’ ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022)si è qualificato per ladi salto triplo ai Mondiali 2022 dileggera. L’azzurro ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo con la settima misura del turno preliminare, fermandosi a 16.86 metri. L’emiliano è uno dei favoriti per la conquista delle medaglie, vanta la terza prestazione stagionale tra gli iscritti (17.28 ai Campionati Italiani Assoluti) e ha tutte le carte in regola per cercare di salire sul podio., Emmanuel Ihemeje fa sognare: 17.13 nel salto triplo, inai Mondiali!lo segueha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Miun po’ ...

Viglia_San_Jj : Resp. Prep. Atletica: Simone Folletti Coll. Preparatore Atletico: Francesco Lucia Coll. Preparatore Atletico:… - paul19_urby : @Andrea_Lorenzon Infatti lui ci guarda e ragiona sulla nostra preparazione atletica in via disinteressata però - Sandrino_14 : Via oggi ai Mondiali di Atletica di #Eugene, in Oregon (USA). ???? #Sardegna con: - Filippo Tortu (200 m e 4x100 m) -… - zazoomblog : Atletica Roberta Bruni: “Con il coltello tra i denti”. Andrea Dallavalle: “Risolti i problemi alla caviglia -… -