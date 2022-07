Assalto di Capitol Hill, Melania Trump: «Ero impegnata quel giorno. Se avessi saputo, avrei subito denunciato» (Di venerdì 22 luglio 2022) Mentre migliaia di persone stavano prendendo d’Assalto Capitol Hill, Melania Trump stava catalogando tutti gli articoli della Casa Bianca, come ad esempio «le fotografie dei lavori di ristrutturazione», per gli archivi nazionali in vista dell’imminente trasferimento. «Avevo organizzato una squadra qualificata di fotografi, archivisti e designer per garantire un lavoro perfetto», ha raccontato l’ex First Lady in un’intervista rilasciata a Fox News, «avevamo programmato il completamento dei lavori per il 6 gennaio 2021». Questo sarebbe il motivo per il quale Melania Trump non ha firmato immediatamente una dichiarazione di condanna della rivolta quel giorno. Ad accusarla è stata Stephanie Grisham, ex portavoce della Casa Bianca e ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Mentre migliaia di persone stavano prendendo d’stava catalogando tutti gli articoli della Casa Bianca, come ad esempio «le fotografie dei lavori di ristrutturazione», per gli archivi nazionali in vista dell’imminente trasferimento. «Avevo organizzato una squadra qualificata di fotografi, archivisti e designer per garantire un lavoro perfetto», ha raccontato l’ex First Lady in un’intervista rilasciata a Fox News, «avevamo programmato il completamento dei lavori per il 6 gennaio 2021». Questo sarebbe il motivo per il qualenon ha firmato immediatamente una dichiarazione di condanna della rivolta. Ad accusarla è stata Stephanie Grisham, ex portavoce della Casa Bianca e ...

