Assalto alla Casa Bianca | Commissione d' inchiesta | Trump per 187 minuti scelse di non agire

Tg3web : L'ex presidente delgi Stati Uniti Donald Trump va ritenuto responsabile dell'assalto a Capitol Hill. Secondo le con… - elio_vito : Solo tre esempi: hanno applaudito all'affossamento del DdlZan che contrastava discriminazioni odio violenze, hanno… - marcoconterio : ?? Che serata di #calciomercato ???? De Ligt sempre più vicino al #FCBayern ?? #Juventus pronta all'assalto per Breme… - SermonetaFutura : RT @AlekosPrete: La corona di fiori sotto una croce celtica neofascista. Nel 2008 Giorgia Meloni, all’epoca Ministro della Gioventù, partec… - cavolfior : RT @AlekosPrete: La corona di fiori sotto una croce celtica neofascista. Nel 2008 Giorgia Meloni, all’epoca Ministro della Gioventù, partec… -

- 45 minuti di udienza pubblica sui fatti del 6 gennaio, l'ex presidente ha 'tradito il suo giuramentoCostituzione', 'non ha difeso il Paese' e ha 'abdicato i suoi obblighi'.Il fatto che un presidente in carica sconfitto possa aizzare 'il popolo' per prendere d'le ... Draghi che annuncia l'interruzione della sedutaCamera per "comunicare al Presidente della ...La commissione d'inchiesta: "Responsabile dell'assalto a Capitol Hill". L'ex consigliere legale della Casa Bianca, Pat Cipollone, ha confermato alla Commissione di aver detto "molto chiaramente" a ...Nonostante le pressioni dei suoi consiglieri, inclusi i figli Ivanka e Eric, l'ex presidente è stato inamovibile, incollato davanti alla tv a guardare l'assalto tramesso da Fox. Tutti tranne Trump', m ...