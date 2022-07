Assalto a Capitol Hill | Trump contro la Commissione parlamentare | «Valgono quattro soldi e raccontano menzogne»

Tg3web : L'ex presidente delgi Stati Uniti Donald Trump va ritenuto responsabile dell'assalto a Capitol Hill. Secondo le con… - Tg3web : Si aggrava la posizione di Donald Trump nell'inchiesta parlamentare sull'assalto del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill.… - LaStampa : Assalto a Capitol Hill, la commissione d’inchiesta: “Tweet di Trump fu chiamata alle armi per gli estremisti” - Catitaidola : RT @StevenForti: Il gran finale di Capitol Hill: per la commissione d’inchiesta Trump non ha agito per evitare l’assalto - EUtopiaCNE : RT @Tg3web: L'ex presidente delgi Stati Uniti Donald Trump va ritenuto responsabile dell'assalto a Capitol Hill. Secondo le conclusioni del… -

... quindi, dettagliare come si arrivò sull'orlo di una crisi costituzionale e all'diHill . Una testimonianza che potrebbe portare a un deferimento per Trump al Dipartimento di ...E come non pensare oggi aHill. Il fatto che un presidente in carica sconfitto possa aizzare 'il popolo' per prendere d'le istituzioni rappresentative non ha precedenti nella storia ...Roma, 22 lug. (askanews) - Trump si è chiesto perché la commissione non ha domandato al Secret Service - il corpo responsabile della sicurezza presidenziale - la conferma delle affermazioni di un'ex d ...Mentre a Capitol Hill la situazione esplodeva, l'ex presidente era impegnato con un braccio di ferro con i suoi che volevano indurlo a calmare gli animi e invitare alla pace. 'Stavo svolgendo i miei c ...