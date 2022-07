Ascolti Tv 21 luglio 2022, la crisi di governo eccita Zona Bianca (Di venerdì 22 luglio 2022) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 262.000 (1,7%). Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.048.000 (26,8%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 1.535.000 (13,9%). Su Rai3 le edizioni dei ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 luglio 2022) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 262.000 (1,7%). Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.048.000 (26,8%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 1.535.000 (13,9%). Su Rai3 le edizioni dei ...

robertalombardi : Queste le 9 proposte del @Mov5Stelle per le quali oggi saremmo disposti a votare la fiducia al #Governo. #Draghi ci… - SerieTvserie : Ascolti tv giovedì 21 luglio 2022: Don Matteo vince, ma è testa a testa tra Zona Bianca e In Onda - radioromait : Ascolti Tv di ieri 21 Luglio 2022: Access Prime Time e Preserale - radioromait : Ascolti Tv di ieri 21 Luglio 2022: chi ha vinto in prime time - Raiofficialnews : #AscoltiTv di giovedì #21luglio ?? -