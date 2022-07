Ascesa e trionfo del bipopulismo italiano 2019-2022

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 22 luglio 2022) Tutti i retroscena ieri erano concordi nel raccontare l’estremo tentativo compiuto da Enrico Letta, Dario Franceschini e Roberto Speranza, nella pausa tra dibattito e replica, per convincere Giuseppe Conte a votare la fiducia al governo Draghi. Non certo per salvare l’esecutivo, ormai spacciato, ma per salvare l’alleanza con il Movimento 5 stelle. È una fortuna che non ce l’abbiano fatta, ma è sconcertante che ci abbiano provato. Un simile tentativo si può capire, al limite, da parte di Speranza e del suo partito, sin dall’inizio assai più vicino a Conte che a Draghi. È incredibile e imperdonabile da parte di chi, come Letta, sia prima che dopo ostentava una posizione diametralmente opposta, a sostegno di Mario Draghi, salvo tentare così di rimescolare le carte, vanificando tutto il solenne discorso del presidente del Consiglio e il suo tentativo di chiarire una buona volta posizioni e ...