Arte Roma – D’Amato | “Le rinnovate Corsie Sistine del Santo Spirito | sono un simbolo di rinascita”

"Aver restituito alla città di Roma le rinnovate Corsie Sistine del Santo Spirito dopo due anni di pandemia sono un segnale di rinascita suffragata dalla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa inaugurazione la dedico a tutti gli operatori e le operatrici sanitarie per l'impegno profuso ogni giorno". Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

