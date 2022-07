Arenella e Villasimius | tutt’altra musica in Sicilia e Sardegna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il buongiorno energico del mattino, l’atmosfera divertente nel pomeriggio, il sound chill di un aperitivo al tramonto e il dj-set della sera che vi farà ballare tutta la notte. Non si tratta della playlist che avete selezionato pre partenza, quest’anno potrete dimenticare le cuffie dello smartphone a casa perché Radio Italia verrà in vacanza con voi. Ritmo che si mixa al suono delle onde e vi tiene compagnia nelle strutture di VOIResort ine VOI Tanka Village in, due punte di diamante del Gruppo Alpitour immerse nei paradisi mediterranei del nostro Bel Paese. La radio è un canale sempre più dinamico e interattivo, viaggia nell’etere ma si sposta di spiaggia in spiaggia. Quest’anno gli speakers e i dj volano con Neos, il vettore ufficiale di Radio Italia, e vi raggiungono nella splendida cornice ...