Archeologia, gli Usa restituiscono 142 reperti: c'è anche l'affresco di Ercole bambino saccheggiato dagli scavi vesuviani (Di venerdì 22 luglio 2022) C'è anche un antico affresco di Ercolano tra i 142 reperti archeologici saccheggiati in Italia e riconsegnati dagli Stati Uniti alle autorità italiane dopo la confisca, l'anno scorso, a Manhattan. L'opera, che raffigura Ercole bambino che strangola un serpente, era stato sequestrato al finanziere newyorchese Michael Steinhardtha. Il suo valore supera il milione di dollari. Lo scorso 8 dicembre il comune di Ercolano per voce del suo primo cittadino Ciro Buonajuto lanciò un appello affinchè l'affresco ritornasse a casa e fosse di nuovo esposto al pubblico. Per questo oggi il sindaco esulta: "Il nostro appello viene accolto! l'affresco di Ercolano che il miliardario statunitense Michael Steinhardt aveva restituito alle autorità americane, insieme a tantissimi altri ...

