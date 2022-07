Anche i fashion brand cercano il loro spazio nel Metaverso (Di venerdì 22 luglio 2022) Se non avete ancora ascoltato “La teoria della moda”, il podcast di Giuliana Matarrese per Linkiesta Eccetera dedicato al fashion system, cliccate qui. Acquistare oggetti, fare esperienze, lavorare, incontrarsi, e, di conseguenza, vestirsi per l’occasione: quando Mark Zuckerberg ha annunciato l’arrivo del Metaverso, lo scorso ottobre, le cronache hanno trattato l’argomento parlando di un cambiamento epocale, e i brand di moda, sempre più attenti di qualunque altro comparto a captare le tendenze, ci si sono lanciati con la sicurezza che il futuro, e soprattutto un futuro migliore, si trovasse solo in un’ altra dimensione. Considerato poi il cambiamento dello scenario geopolitico e la crisi ambientale, forse non si può dar loro tutti i torti a nove mesi dall’inizio dell’era del Metaverso di Zuckerberg, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 22 luglio 2022) Se non avete ancora ascoltato “La teoria della moda”, il podcast di Giuliana Matarrese per Linkiesta Eccetera dedicato alsystem, cliccate qui. Acquistare oggetti, fare esperienze, lavorare, incontrarsi, e, di conseguenza, vestirsi per l’occasione: quando Mark Zuckerberg ha annunciato l’arrivo del, lo scorso ottobre, le cronache hanno trattato l’argomento parlando di un cambiamento epocale, e idi moda, sempre più attenti di qualunque altro comparto a captare le tendenze, ci si sono lanciati con la sicurezza che il futuro, e soprattutto un futuro migliore, si trovasse solo in un’ altra dimensione. Considerato poi il cambiamento dello scenario geopolitico e la crisi ambientale, forse non si può dartutti i torti a nove mesi dall’inizio dell’era deldi Zuckerberg, ...

sub4_daddy : RT @eroticmadame: Anche al tempo serve del tempo ?? @andrea_rossiph #sensuality_mf #sensuality #fashion #fashionstyle #glam #glamourmodel #… - sub4_daddy : RT @eroticmadame: Perché fioriere si può e si deve, anche in mezzo al deserto. Photo by me . #sensuality_mf #sensuality #fashion #fashionst… - VanityFairIt : Eh, sì, su TikTok si scoprono tutte le nuove tendenze, anche in fatto di moda - ipelidigiorgia : E anche oggi #giorgiasoleri ci delizia con un post pieno di significato, contro le multinazionali e il fast fashion… - GiornCittadino : Moda, tutto pronto per il ”Terrasini Fashion Night”. Arrivano anche le star della danza Kledi e Anbeta -