Amici 21, la dedica di Nunzio Stancampiano per Maria De Filippi: “Hai riempito un vuoto” (Di venerdì 22 luglio 2022) Attualmente impegnato nel corpo di ballo di “Battiti Live”, lo show musicale in onda d’estate su Canale 5, Nunzio Stancampiano ha ringraziato ancora una volta Amici 21 per averlo lanciato nel mondo della televisione, e uno dei ringraziamenti più sentiti è stato quello a Maria De Filippi. “Un “GRAZIE” speciale a te Maria che sei stata in grado di colmare il vuoto che sentivo dentro per la mancanza di mamma” ha scritto il ballerino di Raimondo Todaro su Instagram, “e per aver sempre creduto in me, ti voglio bene. Un bacio. Il vostro Nunzio”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Raimondo Todaro un Milly Carlucci: “Ti dice anche che mutande mettere. Maria, invece…” ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 22 luglio 2022) Attualmente impegnato nel corpo di ballo di “Battiti Live”, lo show musicale in onda d’estate su Canale 5,ha ringraziato ancora una volta21 per averlo lanciato nel mondo della televisione, e uno dei ringraziamenti più sentiti è stato quello aDe. “Un “GRAZIE” speciale a teche sei stata in grado di colmare ilche sentivo dentro per la mancanza di mamma” ha scritto il ballerino di Raimondo Todaro su Instagram, “e per aver sempre creduto in me, ti voglio bene. Un bacio. Il vostro”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Raimondo Todaro un Milly Carlucci: “Ti dice anche che mutande mettere., invece…” ...

