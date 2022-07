Amber Heard ha presentato appello | invoca il Primo Emendamento

(Di venerdì 22 luglio 2022) La battaglia giudiziaria tra Johnny Depp esembra tornare alla ribalta. Avevamo già pubblicato l’intenzione delladi ricorrere contro la sentenza che la vede sconfitta in Virginia, condannata a pagare oltre dieci milioni di danni a Depp. Su qauli basi il team legale dellapresenta ricorso? “Pensiamo che la corte abbia fatto errori che hanno impedito un giusto verdetto in linea con ilsulla liberta’ di espressione”, ha detto un portavoce dell’attrice a cui Depp aveva fatto causa per diffamazione sulla base di un articolo di opinione sul Washington Post in cui lei, senza fare il nome dell’ex marito, si autodefiniva una “sopravvissuta alla violenza domestica”.ha...

(Di venerdì 22 luglio 2022) aveva promesso che avrebbe fatto appello contro la sentenza che l'ha condannata per diffamazione ai danni dell'ex marito Johnny Depp. L'attrice ha dunque presentato ufficialmente il ...Come aveva preannunciato all'indomani del verdetto,ha fatto ricorso contro l'esito del processo che l'ha vista sfidare in tribunale l'ex marito Johnny Depp uscendone con le ossa rotte e la condanna a pagare oltre dieci milioni di dollari ...Amber Heard, come farà a versare gli 8,3 milioni di dollari richiesti, se lei e il suo team hanno sempre dichiarato di non avere ...La donna, condannata a pagare oltre dieci milioni di dollari di danni per diffamazione, si appella al Primo Emendamento sulla libertà di espressione ...