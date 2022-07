“Amalfi d’Autore. Incontri letterari”, Enrica Bonaccorti inaugura la kermesse (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAmalfi (Sa) – Sarà Enrica Bonaccorti, autrice del romanzo “Condominio, addio!” (Baldini+Castoldi), a inaugurare “Amalfi d’Autore. Incontri letterari”, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Amalfi, guidato dal sindaco Daniele Milano, in collaborazione con Delia Agenzia letteraria. Domenica 24 luglio, alle ore 21.00, in Largo Duca Piccolomini – Amalfi, Ernica Bonaccorti si addentrerà tra le pagine della sua ultima fatica letteraria, un romanzo delizioso e imprevedibile in cui, tra attacchi di “fantasticheria”, Incontri dettati dal destino e scoperte disarmanti, l’imperturbabile Cico, misantropo dal ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Sarà, autrice del romanzo “Condominio, addio!” (Baldini+Castoldi), are “”, la rassegnaa promossa dal Comune di, guidato dal sindaco Daniele Milano, in collaborazione con Delia Agenziaa. Domenica 24 luglio, alle ore 21.00, in Largo Duca Piccolomini –, Ernicasi addentrerà tra le pagine della sua ultima faticaa, un romanzo delizioso e imprevedibile in cui, tra attacchi di “fantasticheria”,dettati dal destino e scoperte disarmanti, l’imperturbabile Cico, misantropo dal ...

'Amalfi d'autore': presenterà la rassegna letteraria Enrica Bonaccorti Tempo di Lettura: 4 minuti AMALFI. Sarà Enrica Bonaccorti, autrice del romanzo "Condominio, addio!" (Baldini+Castoldi), a inaugurare "Amalfi d'Autore. Incontri letterari", la rassegna letteraria promossa dal Comune di Amalfi, guidato dal sindaco Daniele Milano, in collaborazione con Delia Agenzia Letteraria. Domenica 24 luglio, alle ...