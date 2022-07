Alvin risponde a testa alta sul cosa c’entra nella separazione tra Ilary Blasi e Totti

(Di venerdì 22 luglio 2022)sono stati bravissimi nel fare in modo che il pubblico de L’Isola dei famosi durante le puntate non pensasse mai al matrimonio della conduttrice con Francescosono amici da tantissimi anni, hanno giocato facendo pensare a molti che avessero qualche problema da risolvere come colleghi, difficoltà tra padrona di casa e inviato in Honduras. Era solo un giochetto, l’hanno svelato presto ridendo del loro rapporto, bravi ancora una volta a distrarre il pubblico.non ha mai parlato dei problemi in famiglia di, immaginiamo li conoscesse bene. Lanon ha mai dato modo alle battute di entraresua vita privata mentre ...

infoitcultura : Totti “non ha pace, Ilary risponde male”. E Alvin rompe il silenzio -

In particolare, molti avrebbero trovato ambigue le parole cheha speso quando ha fatto il suo discorso finale dall'Honduras per Ilary: 'Aveva ragione Francesco Totti, sei unica' . La Blasi era ...Perché Ilary Blasi pianse per il discorso di/ Il riferimento a Totti Alex Nuccetellia Melory Blasi Secondo l'ex marito di Antonella Mosetti, a differenza di quanto sostengono molti, ...Con un primo e forse ultimo commento Alvin zittisce tutti sul cosa c'entra nella separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ...Ecco perché Alvin non ha mai parlato della questione: per il rispetto verso un legame del quale, davanti alle telecamere, non è passato quasi nulla ...