Allerta tornado in Italia: le regioni che rischiano di più (Di venerdì 22 luglio 2022) Una ricerca condotta dal Consiglio nazionale delle ricerche dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima ha analizzato i dati raccolti dal 1990 al 2021 che riguardano i tornado in Italia. In 32 anni sulla Penisola si sono abbattute almeno 445 trombe d'aria. Grazie a questo studio, pubblicato su Atmospheric Research, possiamo comprendere meglio l'entità di questi fenomeni e prevedere dove si verificheranno in futuro. Quali sono le aree geografiche a rischio in Italia La scienza ha già dimostrato che i tornado nell'area mediterranea, e in particolare in Italia, non sono eventi rari. E ci sono zone maggiormente affette da questi fenomeni estremi. In particolare le coste tirreniche, e in particolare il Lazio, le regioni del Sud Est, quindi Puglia e Calabria, e la Pianura Padana.

