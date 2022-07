Allerta meteo per il weekend 23-24 luglio: inferno in 16 città italiane. Poi temporali (Di venerdì 22 luglio 2022) Caldo record, nel 2022 eccesso di mortalità. Sono state purtroppo confermate le previsioni di un’estate davvero torrida. Quest’anno le temperature ricordano quelle registrate nel 2003, ritenuto il più caldo della storia. Ed esattamente come allora gli esperti mettono in guardia sull’aumento di mortalità legato appunto al gran caldo. Nel 2003 la terribile estate provocò soltanto in Italia la morte di almeno 18mila persone. Sono numerose le analogie con quell’anno, come le circolazioni d’aria sub-tropicale che sono praticamente sovrapponibili. In questi mesi una serie di anticicloni africani a ciclo continuo hanno portato le temperature a sfiorare i 40 gradi già dal mese di giugno. Caldo record, previsto un aumento di mortalità come nel 2003 L’esperta Chiara Cadeddu ha coordinato il dossier “Il cambiamento climatico in Italia”, presentato dall’Italian Institute for Planetary ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Caldo record, nel 2022 eccesso di mortalità. Sono state purtroppo confermate le previsioni di un’estate davvero torrida. Quest’anno le temperature ricordano quelle registrate nel 2003, ritenuto il più caldo della storia. Ed esattamente come allora gli esperti mettono in guardia sull’aumento di mortalità legato appunto al gran caldo. Nel 2003 la terribile estate provocò soltanto in Italia la morte di almeno 18mila persone. Sono numerose le analogie con quell’anno, come le circolazioni d’aria sub-tropicale che sono praticamente sovrapponibili. In questi mesi una serie di anticicloni africani a ciclo continuo hanno portato le temperature a sfiorare i 40 gradi già dal mese di giugno. Caldo record, previsto un aumento di mortalità come nel 2003 L’esperta Chiara Cadeddu ha coordinato il dossier “Il cambiamento climatico in Italia”, presentato dall’Italian Institute for Planetary ...

giornaleprociv : RT @DPCgov: ??Sabato #23luglio ????#AllertaGIALLA meteo-idro ??Per rischio temporali ???Su settori di Trentino Alto Adige e Veneto ??Consul… - StefanoBerto83 : @dianacalibana @FranceskoNew @Davide19663174 @giorgiogilestro @danielebanfi83 E non è da sottovalutare, non ora. Pe… - CSoliera : ALLERTA METEO ARANCIONE per la giornata di sabato 23 luglio. L'aumento delle temperature si conferma anche a Solier… - MassimoChiaram7 : RT @DPCgov: ??Sabato #23luglio ????#AllertaGIALLA meteo-idro ??Per rischio temporali ???Su settori di Trentino Alto Adige e Veneto ??Consul… - Cinzia242 : RT @DPCgov: ??Sabato #23luglio ????#AllertaGIALLA meteo-idro ??Per rischio temporali ???Su settori di Trentino Alto Adige e Veneto ??Consul… -