Allerta meteo: caldo rovente nelle prossime ore. Attenzione a isolati rovesci (Di venerdì 22 luglio 2022) Allerta meteo week end: caldo rovente nelle prossime ore a causa di Apocalisse4800. Attenzione a isolati rovesci in alcune zone della penisola. L’estate 2022 è decisamente molto lunga se consideriamo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 22 luglio 2022)week end:ore a causa di Apocalisse4800.in alcune zone della penisola. L’estate 2022 è decisamente molto lunga se consideriamo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

tvoggi : IN CAMPANIA È ALLERTA METEO: ECCO COME TRASCORRERE IL TEMPO IN CASA L’arrivo dell’anticiclone africano su tutta l’I… - franconemarisa : RT @DPCgov: ?? Per la giornata di domani, venerdì #22luglio, il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo-idro è VERDE per rischio i… - interrisnews : #22luglio: ecco le 16 città da bollino rosso per il #caldo ?? #meteo #allerta - Salvo47926419 : RT @DPCgov: ?? Per la giornata di domani, venerdì #22luglio, il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo-idro è VERDE per rischio i… - ComuneSedriano : Allerta meteo per ondata di caldo in Lombardia del 22/07/2022 emesso dalla Protezione Civile di Regione Lombardia… -