Allarme bomba sul Corso Vittorio Emanuele a Salerno FOTO

domenicosabell1 : RT @salernotoday: Allarme bomba su Corso Vittorio Emanuele: evacuati i negozi - salernotoday : Allarme bomba su Corso Vittorio Emanuele: evacuati i negozi - occhio_notizie : Sul posto è stato immediato l'intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile ed Aliquota di Primo Intervento del… - ottopagine : Salerno, allarme bomba su Corso Vittorio Emanuele, abbandonata una valigia #Salerno - contabilepec : RT @bordoni_russia: L'Agenzia Internazionale dell'Aviazione Civile ha chiuso l'inchiesta sul caso Protasevich: secondo la sua istruttoria… -

SalernoToday

Soprattutto, però, madame Lagarde ha saputo disinnescare laItalia. Il direttivo della Bce ha ... in forte ascesa ma senza sfondare quel tetto a cui potrebbe scattare l'rosso per gli ...... attorno alle 23, quando si è verificata l'esplosione di unacarta . L'ordigno, lanciato ... nessun cenno! " Le loro aggressioni, interruzione del pubblico servizio, procuratonon sono ... Allarme bomba su Corso Vittorio Emanuele: evacuati i negozi We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Pochi minuti fa è stato lanciato l'allarme bomba sul Corso Vittorio Emanuele, a causa di un trolley abbandonato ...