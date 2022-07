Alex Belli: da attore a cantante | “Amore libero” diventa la hit dell’estate (Di venerdì 22 luglio 2022) Alex Belli è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del “Grande fratello vip” e dopo aver parlato dell’Amore libero è pronto a spopolare con la sua prima hit dell’estate. Il brano sarà presentato a Villa Domi durante il Green Party del 23 luglio 2022. Alex Belli e Delia Duran (Instagram) ESCLUSIVA.COMAlex Belli ha fatto molto parlare di lui e del suo modo di amare nella casa più spiata d’Italia. E’ stato, infatti, uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del “Grande fratello vip“. Prima la sua storia con Soleil Sorge, poi l’arrivo di Delia Duran, infine una semi separazione tra i due. Insomma, ha dato filo da torcere ad Alfonso Signorini che ha attirato l’attenzione dei telespettatori come se fosse una soap ... Leggi su esclusiva (Di venerdì 22 luglio 2022)è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del “Grande fratello vip” e dopo aver parlato dell’è pronto a spopolare con la sua prima hit. Il brano sarà presentato a Villa Domi durante il Green Party del 23 luglio 2022.e Delia Duran (Instagram) ESCLUSIVA.COMha fatto molto parlare di lui e del suo modo di amare nella casa più spiata d’Italia. E’ stato, infatti, uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del “Grande fratello vip“. Prima la sua storia con Soleil Sorge, poi l’arrivo di Delia Duran, infine una semi separazione tra i due. Insomma, ha dato filo da torcere ad Alfonso Signorini che ha attirato l’attenzione dei telespettatori come se fosse una soap ...

