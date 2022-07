Alessia Pifferi: perché i vicini non hanno sentito la figlia piangere? L’ipotesi (Di venerdì 22 luglio 2022) La storia di Alessia Pifferi e della tragica morte della figlia Diana continua tingersi di giallo. La bambina di 18 mesi è stata lasciata sola in casa per sei giorni ed è stata ritrovata morta: ma come è possibile che i vicini non abbiano sentito le urla e i pianti della piccola? Scopriamo L’ipotesi vagliata... Leggi su donnapop (Di venerdì 22 luglio 2022) La storia die della tragica morte dellaDiana continua tingersi di giallo. La bambina di 18 mesi è stata lasciata sola in casa per sei giorni ed è stata ritrovata morta: ma come è possibile che inon abbianole urla e i pianti della piccola? Scopriamovagliata...

