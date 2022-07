Alessia Pifferi, mamma di Diana: “pericolosa e senza scrupoli” (Di venerdì 22 luglio 2022) La donna 36enne Alessia Pifferi, mamma della piccola Diana, la bimba di 18 mesi abbandonata in casa per sei giorni e morta di stenti, non ha avuto scrupoli nel lasciare la piccola nell’abitazione pur sapendo che poteva morire di fame e di sete. Per tale ragione il pubblico ministero di Milano ha contestato oltre alla premeditazione anche l’aggravante dei futili motivi. Alessia Pifferi “pericolosa” Alessia Pifferi è attualmente detenuta nel carcere di San Vittore a Milano con l’accusa di omicidio volontario. Tra le esigenze cautelari contestate c’è anche il pericolo di reiterazione del reato in quanto la donna è considerata pericolosa. Dai primi accertamenti in attesa del risultato dell’autopsia, fa ... Leggi su chihaucciso (Di venerdì 22 luglio 2022) La donna 36ennedella piccola, la bimba di 18 mesi abbandonata in casa per sei giorni e morta di stenti, non ha avutonel lasciare la piccola nell’abitazione pur sapendo che poteva morire di fame e di sete. Per tale ragione il pubblico ministero di Milano ha contestato oltre alla premeditazione anche l’aggravante dei futili motivi.è attualmente detenuta nel carcere di San Vittore a Milano con l’accusa di omicidio volontario. Tra le esigenze cautelari contestate c’è anche il pericolo di reiterazione del reato in quanto la donna è considerata. Dai primi accertamenti in attesa del risultato dell’autopsia, fa ...

