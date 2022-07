Alessia Pifferi: madre criminale o vittima della società? Alle origini di una “maternità mostruosa” (Di venerdì 22 luglio 2022) «Chi voleva uccidere Alessia Pifferi lasciando morire sua figlia? Probabilmente una parte di sé». Così la psicanalista Laura Pigozzi inizia a tratteggiare a Open i contorni della 37enne di Milano che ha ucciso la figlia Diana lasciandola volontariamente sola in casa per 6 giorni. «Sapevo che poteva andare così», ha detto la donna al pm Francesco De Tommasi durante il primo interrogatorio. Una frase che lascia spazio a molti interrogativi. Il primo: la modalità scelta. «È stata un’esecuzione senza sporcarsi le mani. Ha ucciso la figlia in modo feroce: lasciandola morire di stenti con coscienza», dice la scrittrice Romana Petri, che ha pubblicato da poco mostruosa maternità (Perrone Editore), un libro che indaga il sentimento che lega madre e figli attraverso l’analisi dei principali ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) «Chi voleva ucciderelasciando morire sua figlia? Probabilmente una parte di sé». Così la psicanalista Laura Pigozzi inizia a tratteggiare a Open i contorni37enne di Milano che ha ucciso la figlia Diana lasciandola volontariamente sola in casa per 6 giorni. «Sapevo che poteva andare così», ha detto la donna al pm Francesco De Tommasi durante il primo interrogatorio. Una frase che lascia spazio a molti interrogativi. Il primo: la modalità scelta. «È stata un’esecuzione senza sporcarsi le mani. Ha ucciso la figlia in modo feroce: lasciandola morire di stenti con coscienza», dice la scrittrice Romana Petri, che ha pubblicato da poco(Perrone Editore), un libro che indaga il sentimento che legae figli attraverso l’analisi dei principali ...

