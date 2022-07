Alessia Pifferi, la mamma della piccola Diana davanti al gip. Autopsia: “Morta per stenti e mancanza del necessario accudimento” (Di venerdì 22 luglio 2022) Sarà interrogata dal giudice per le indagini preliminari di Milano Fabrizio Filice, nel carcere di San Vittore, Alessia Pifferi, la 37enne accusata di omicidio volontario aggravato anche dai futili motivi e dalla premeditazione per aver lasciato la sua bimba di quasi un anno e mezzo a casa da sola per più di 6 giorni. La piccola Diana è Morta, secondo i primi accertamenti in attesa dell’Autopsia, “per stenti e mancanza del necessario accudimento”. Per la donna il pm Francesco De Tommasi ha chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere nelle indagini condotte dalla Squadra mobile. Pifferi, durante l’interrogatorio nella notte tra mercoledì e giovedì, non ha mai pianto, né perso il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Sarà interrogata dal giudice per le indagini preliminari di Milano Fabrizio Filice, nel carcere di San Vittore,, la 37enne accusata di omicidio volontario aggravato anche dai futili motivi e dalla premeditazione per aver lasciato la sua bimba di quasi un anno e mezzo a casa da sola per più di 6 giorni. La, secondo i primi accertamenti in attesa dell’, “perdel”. Per la donna il pm Francesco De Tommasi ha chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere nelle indagini condotte dalla Squadra mobile., durante l’interrogatorio nella notte tra mercoledì e giovedì, non ha mai pianto, né perso il ...

