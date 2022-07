Al Tour acuto di Laporte, 3° Dainese, Vingegaard leader (Di venerdì 22 luglio 2022) CAHORS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Christophe Laporte ha vinto la diciannovesima tappa del Tour de France 2022, la Castelnau Magnoac-Cahors di 188.5 chilometri. Il ciclista francese della Jumbo-Visma ha staccato nella volata finale il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e il veneto Alberto Dainese (Team DSM). Si tratta del primo successo francese in questa Grande Boucle.Resta sempre in maglia gialla il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma); mentre lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), secondo in classifica generale, recupera cinque secondi ed è ora a 3'21” di distacco dal leader.Domani la penultima tappa, con la cronometro Lacapelle Marival – Rocamadour, di 40.7 chilometri, prima dell'epilogo di domenica con la passerella lungo gli Champs Elysees a Parigi.– foto livephotosport.it ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) CAHORS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Christopheha vinto la diciannovesima tappa delde France 2022, la Castelnau Magnoac-Cahors di 188.5 chilometri. Il ciclista francese della Jumbo-Visma ha staccato nella volata finale il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e il veneto Alberto(Team DSM). Si tratta del primo successo francese in questa Grande Boucle.Resta sempre in maglia gialla il danese Jonas(Jumbo Visma); mentre lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), secondo in classifica generale, recupera cinque secondi ed è ora a 3'21” di distacco dal.Domani la penultima tappa, con la cronometro Lacapelle Marival – Rocamadour, di 40.7 chilometri, prima dell'epilogo di domenica con la passerella lungo gli Champs Elysees a Parigi.– foto livephotosport.it ...

Una giornata storica per il Canada, che aveva vinto una sola tappa nella storia del Tour (con Bauer nel 1988) e invece oggi piazza ben due atleti sul podio, grazie alla Israel.

Al Tour acuto di Laporte, 3° Dainese, Vingegaard leader
CAHORS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Christophe Laporte ha vinto la diciannovesima tappa del Tour de France 2022, la Castelnau Magnoac-Cahors di 188.5 chilometri. Il ciclista francese della Jumbo-Visma ha staccato nella volata finale il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e il veneto Alberto Dainese (Team DSM). Si tratta del primo successo francese in questa Grande Boucle.Resta sempre in maglia gialla il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma); mentre lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), secondo in classifica generale, recupera cinque secondi ed è ora a 3'21" di distacco dal leader.Domani la penultima tappa, con la cronometro Lacapelle Marival – Rocamadour, di 40.7 chilometri, prima dell'epilogo di domenica con la passerella lungo gli Champs Elysees a Parigi.

Acuto di Houle al Tour, Vingegaard rimane in giallo
FOIX (FRANCIA) (ITALPRESS) - Nel primo di assaggio di Pirenei al Tour de France, è Hugo Houle il protagonista che non ti aspetti. Un dito verso il cielo e un volto che tradisce tutta la sua emozione e ...